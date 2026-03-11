Cześć Mirki. Chciałem podzielić się z Wami sytuacją, która idealnie pokazuje, jak w praktyce wygląda wolny handel w Unii Europejskiej i do czego prowadzi nadmierna biurokracja.

Padły mi drzwi tarasowe (system uchylno-przesuwny). Winowajca: pęknięta mała sprężynka dociskowa. Kawałek blaszki warty w produkcji dosłownie grosze. Znalazłem tę część (Hautau 305029) w małym niemieckim sklepie internetowym za 4,50 EUR (około 20 zł) za 10 sztuk. Niestety, w koszyku nie dało się wybrać wysyłki do Polski.

Sprawdziłem polski rynek. Nasze rodzime sklepy nie sprzedają tej części bo doskonale wiedzą, że bez tej sprężynki musisz wymienić cały wózek za 1300 zł, jest dwóch sprzedawców na portalach aukcyjnych którzy wołają za ten sam kawałek metalu od 120 do 170 zł. Przebitka o kilkaset procent.

Pomyślicie: No to napisz maila do Niemca, niech wrzuci to w kopertę i wyśle zwykłym listem poleconym za kilka euro, przecież mamy wspólny rynek! Tak też zrobiłem. Oto odpowiedź, którą dzisiaj dostałem ze sklepu:

"Niezależnie od rozmiaru paczki i wielkości zamówienia, zdecydowaliśmy się wstrzymać wysyłkę do wszystkich krajów UE. (...) Jest to nasza reakcja na nowe unijne rozporządzenie dotyczące opakowań (PPWG), które sprawia, że wysyłanie małych ilości do innych krajów jest dla nas, sprzedawców, po prostu nieopłacalne."

Co to oznacza w praktyce? Przez unijne przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta i dyrektywy opakowaniowe, mały sklep internetowy musiałby rejestrować się w systemach recyklingu odpadów w każdym państwie członkowskim, do którego wysyła choćby jedną kopertę, i wnosić tam opłaty. Koszty obsługi księgowej i biurokratycznej przerosły zysk z marży. Z obawy przed karami, najprościej jest po prostu zablokować sprzedaż zagraniczną.

Efekt jest taki, że wspólny europejski rynek dla małych przedsiębiorców przestaje istnieć, a my jako konsumenci tracimy dostęp do tanich alternatyw i jesteśmy skazani na lokalne monopole pompujące ceny w kosmos.