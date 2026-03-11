Polski wynalazek z UJ rewolucjonizuje kompresję obrazu
Twórcą jest dr Jarosław Duda z Wydziału Matematyki i Informatyki UJ. Nowy standard kompresji obrazu potrafi zmniejszyć rozmiar plików nawet o kilkadziesiąt procent w porównaniu z klasycznym JPEG-em. Format jest stopniowo wdrażany w kolejnych ekosystemach technologicznych.portal_przemyslowy
Tak to nie działa.
A jeśli chodzi o jakość - każdy może ocenić sam:
Porównanie:
https://www.youtube.com/watch?v=SzsM4HMKmEI
jest też libjxl https://github.com/libjxl/libjxl/releases
albo magick https://imagemagick.org/script/download.php
mkdir 0 && for %f in (*.*) do magick "%f" "0/%~nf.jxl"
a do
Jak tylko struktura internetu odzwierciedli polityczne granica terytorialne
Format ten jest o tyle fajny, że nie ma tych artefaktów na jednolitych polach, jak np. przy krawędziach budynków na tle niebieskiego nieba.
Format AVIF (AV1 image format) co prawda uzyskuje lepsze wyniki kompresji, ale niestety kosztem olbrzymiego czasu przetwarzania. Ale JXL w sumie jakością daleko nie odbiega, w porównaniu do WEBP (ha
Pół roku temu zrobiłem porównanie:
https://wykop.pl/wpis/82351425/
dlaczego WEBP jest takie złe. 4-krotny zoom na zdjęcie, aby zobaczyć z bliska.
WEBP, nadaje się jednak dobrze jako zamiennik PNG, gdy zapisujesz w formacie bezstratnym. Ale trzeba brać pod uwagę, że wspiera maksymalnie 8-bit na każdy kolor.