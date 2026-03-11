Tylko dla przypomnienia: wkrótce kończy się obserwacja owczarków belgijskich, które zabiły mężczyznę a wcześniej miały historię poważnych ataków. Zapewne wyrokiem sądu zostaną przekazane podmiotowi: schronisko, fundacja, wskazana osoba.



Również będzie kończyć się obserwacja amstaffa, który zabił mężczyznę w grudniu 2025 w Krośnie Odrzańskim (pies już wcześniej wykazywał agresję i toczyły się sprawy zwiazane z atakiem). Pies również zostanie przekazany wskazanemu podmiotowi np. osobie prywatnej.



Ustawodawca nie przewiduje żadnych procedur ani regulacji w Pokaż całość