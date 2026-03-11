Pitbull, który zagryzł dziecko trafił do adopcji (prywatnej fundacji)
Niestety nie jest to clickbait. Wracamy do sprawy z Przemyśla 2020r. Biegły wydał opinię, że pies stanowi śmiertelne zagrożenie. Prokuratura wnioskowała o eutanazję zwierzęcia. Psy trafiły jednak do fundacji - tak, wróciły do społeczeństwa.stop_agresji_psow
Również będzie kończyć się obserwacja amstaffa, który zabił mężczyznę w grudniu 2025 w Krośnie Odrzańskim (pies już wcześniej wykazywał agresję i toczyły się sprawy zwiazane z atakiem). Pies również zostanie przekazany wskazanemu podmiotowi np. osobie prywatnej.
Ustawodawca nie przewiduje żadnych procedur ani regulacji w
Ogólnie współczuje straty jak zerwą się wam ze smyczy podczas jednych czy drugich obrad. ¯\(ツ)/¯
@stop_agresji_psow: a co tu obserwować? do piachu i już
I wszystko jasne, pies powiedział, że się rozmyślił i po sprawie. Gdyby prokuratura wnioskowała o uśpienie, to finał byłby zapewne inny.