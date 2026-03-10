Trociny pomagają oczyszczać glebę z metali ciężkich
Zespół badawczy z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej udowadnia, że to, co przemysł drzewny uznaje za odpad, może znacząco wspomóc oczyszczanie gleb z metali ciężkich. Wyniki badań polskich naukowców zostały opublikowane w czasopiśmie "ACS Omega".Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
Zresztą śmieci jednego, to skarby drugiego. Jak mawiają anglofoni ;)
Szczepan, Prot – pogódźcie się! Dla jednego odpad dla drugiego surowiec.