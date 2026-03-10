Co czwarta Polka nie ma żadnych oszczędności
Badanie "Portfele Polaków u progu 2026 roku" pokazuje, że 26% kobiet nie ma żadnych oszczędności (wśród mężczyzn 15%), a tylko 12% może utrzymać się z nich przez rok (wśród mężczyzn 20%).matixrr
Komentarze (102)
jak chhcesz prywate to ja bardzo malo rzeczy kupuje.
co mnie obchodzi co ty robisz?
nie jestem incelem. swiaddomie sam nie zadaje sie z kobietami wyobraź sobie potrafie sobie poradzic bez nich juz od 3 lat prawie.
Ja nie przepłacam za markę jeśli to nie jest konieczne , tak samo niektóre tanie kosmetyki mają lepszy skład niż te drogie ale trzeba umieć czytać
Tak kończą samotni ludzie z natręctwami
I nie to nie skąpstwo tylko raczej hobby , bo nie mam problemu żeby komuś kupić prezent
@Xagog: Mi ostatnio zostaje więcej jak zarabiam... Kasa z wynajmu + kasa z pasyw to więcej jak wydaje. Za to moja różową rozwali wszystko co zarobi + 800 plusy.