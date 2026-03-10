Poleciałeś mimo ostrzeżeń? To teraz płać. Apel Sikorskiego
Szef MSZ Radosław Sikorski zwrócił się o poparcie "dla zmiany ustaw, aby za powrót do kraju samolotem rządowym lub wojskowym z miejsc, gdzie były ostrzeżenia o niebezpieczeństwie, można było pobierać opłatę".lysy_orangutan
Komentarze (31)
- Nie placisz podatkow w PL - nie obejmuje Cie zadna pomoc
- Wchodzisz na rysy w klapkach? - placisz za pomoc
- Latasz duzo jako POLITYK - placisz z wlasnej kieszeni :)
Niech to obejmie kazdy obszar a nie tylko ewakuacje z jakiegos tam DUBAJU i innych dziwnych miejsc.
Albo ludzi z rakiem płuc, którzy palą p-------y.
Albo kierowcy, którzy mieli wypadadek np. jadąc 150 tam gdzie wolno 100.
Przykłady można mnożyć.
Jeszcze dopisz aby bogaci byli sądzeni jak biedni.
Rak płuc niestety brak możliwości skutecznej weryfikacji.
Nie dotyczy to oczywiście tych, którzy wycieczki wykupili już po fakcie, bo były super tanie.
dlaczego tylko w takim przypadku ¯\(ツ)/¯ idziesz zimą w tatry bez przygotowania i trzeba Cie ratować, spoko oto rachunek itd.
Mam nadzieję że się uda