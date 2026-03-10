Ceny ropy na giełdzie za kilka dni będą na poziomie tych sprzed tygodnia, a u nas na stacjach to podtrzymają wysokie do wakacji, w wakacje powiedzą że musi być drogo jak to w wakacje bo jest duży popyt, a po wakacjach obniżą o 70gr bo Polacy i tak już nie będą pamiętać po ile były ceny na stacjach w Lutym XD