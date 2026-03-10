Zauważyłem na Facebooku ciekawą rzecz, bardzo jestem ciekawy co osoby zajmujące się prywatnością i ochroną danych osobych uważają na ten temat.

Na głównej stronie Facebooka jest odnośnik "Przesyłanie listy kontaktów i osób niebędących użytkownikami":

https://www.facebook.com/help/637205020878504

Po wejściu mamy tekst:

"Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, jeżeli otrzymamy je od naszych użytkowników za pośrednictwem funkcji przesyłania kontaktów lub synchronizacji kontaktów dostępnej na Facebooku, Instagramie lub w Messengerze (dalej „Przesyłanie kontaktów”). Przetwarzamy te informacje, nawet jeżeli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, Messengera czy Instagramu i/lub nie masz u nas konta („Osoba niebędąca użytkownikiem”)."

Niby jest tłumaczenie, że to dla ułatwienia obecnych użytkowników, oraz jakby jakaś osoba, która jednak zmieni zdanie i dołączy do Facebooka, mogła łatwo odnaleźć swoich znajomych.

To jak rozumiem, nawet jeśli nie jestem użytkownikiem Facebooka to nie ma ucieczki, bo jeśli mam znajomego który ma do mnie numer telefonu/maila to jeśli prześle, to te dane będą również analizowane i przechowywane, chociaż tego nie chcę, nikt mnie nie zapytał o przetwarzanie mojego numeru telefonu czy adresu mailowego.

I dlaczego nie mam możliwości zastrzeżenia, żeby tam nie było mojego numeru telefonu.