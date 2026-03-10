Zauważyłem na Facebooku ciekawą rzecz, bardzo jestem ciekawy co osoby zajmujące się prywatnością i ochroną danych osobych uważają na ten temat.
Na głównej stronie Facebooka jest odnośnik "Przesyłanie listy kontaktów i osób niebędących użytkownikami":
https://www.facebook.com/help/637205020878504
Po wejściu mamy tekst:
"Przetwarzamy Twoje imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i/lub adres e-mail, jeżeli otrzymamy je od naszych użytkowników za pośrednictwem funkcji przesyłania kontaktów lub synchronizacji kontaktów dostępnej na Facebooku, Instagramie lub w Messengerze (dalej „Przesyłanie kontaktów”). Przetwarzamy te informacje, nawet jeżeli nie jesteś użytkownikiem Facebooka, Messengera czy Instagramu i/lub nie masz u nas konta („Osoba niebędąca użytkownikiem”)."
Niby jest tłumaczenie, że to dla ułatwienia obecnych użytkowników, oraz jakby jakaś osoba, która jednak zmieni zdanie i dołączy do Facebooka, mogła łatwo odnaleźć swoich znajomych.
To jak rozumiem, nawet jeśli nie jestem użytkownikiem Facebooka to nie ma ucieczki, bo jeśli mam znajomego który ma do mnie numer telefonu/maila to jeśli prześle, to te dane będą również analizowane i przechowywane, chociaż tego nie chcę, nikt mnie nie zapytał o przetwarzanie mojego numeru telefonu czy adresu mailowego.
I dlaczego nie mam możliwości zastrzeżenia, żeby tam nie było mojego numeru telefonu.
Bardzo jestem ciekawy opinii osób siedzących w temacie. I gdzie jest UODO?
Komentarze (53)
najlepsze
W USA obecnie toczy się sprawa o przetwarzanie danych nie-użytkowników bez ich zgody, odszkodowania pewnie będą szły w miliardy bo nie ma najmniejszych szans na ugodę.
@Cozzie: zaraz po tym jak wyrok dostaną firmy AI za łamanie praw autorskich ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Żeby je usunąć musiałem:
-Założyć konto w meta
-przesłać skany dokumentów tożsamości swoich i dzieci,
- akty urodzenia dzieci (~30 ziko każdy)
- oświadczenie że jestem ich prawnym opiekunem
Masz, piszesz maila do ich DPO, wyrażając sprzeciw i muszą usunąć.
W momencie rozpoczęcia przedstawiania FB powinien Cię o tym fakcie poinformować, np za pomocą owego maila czy sms. Poinformować o przysługujących Ci prawach oraz o tym w jaki sposób możesz wyrazić sprzeciw.
@HabaHabaZutZut: Nie nie, to nie tak działa, że jak ich przyłapiesz to usuwają i nara. Zakaz dotyczy w ogóle przetwarzania bez wydanej z góry zgody. Niestety kancelarie od RODO zajmują się w 99.9% przypadków pisaniem polityk RODO dla małych firm, a to że ty przyjdziesz powiedzieć że masz case i żeby ci załatwili odszkodowanie to oni mają w dziobie.
Najlepsze, że nie mogę z niego się wylogować. Przy próbie wylogowania tylko strona robi się wyszarzona. Po odświeżeniu dalej jestem zalogowany. Żeby się wylogować, muszę usunąć ciastko FB.