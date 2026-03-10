Hity

tygodnia

mLicytacje licytacje komornicze
mLicytacje licytacje komornicze
2626
Good News: Ordynator zarabiał 2,5 mln zł. Stracił posadę.
Good News: Ordynator zarabiał 2,5 mln zł. Stracił posadę.
2399
Lekarze w prywatnych gabinetach biorą majątek za to, co jest za DARMO na NFZ
Lekarze w prywatnych gabinetach biorą majątek za to, co jest za DARMO na NFZ
2438
Lekarz nowy rekordzista 0.4 mln zł miesiecznie pensji
Lekarz nowy rekordzista 0.4 mln zł miesiecznie pensji
2310
Newag pozywa hakerów. Domaga się milionów złotych odszkodowania
Newag pozywa hakerów. Domaga się milionów złotych odszkodowania
2085

Powiązane tagi