Hity

tygodnia

2615
Good News: Ordynator zarabiał 2,5 mln zł. Stracił posadę.
2395
Lekarze w prywatnych gabinetach biorą majątek za to, co jest za DARMO na NFZ
2431
Katowice wykpiły Strefę Czystego Transportu. Będzie, ale nie obejmie mieszkańców
2303
Lekarz nowy rekordzista 0.4 mln zł miesiecznie pensji
2297

