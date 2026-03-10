Kiedy UOKIK weżmie się za Bolta i Uber ? Stawki za pracę poniżej minimalnych, traktowanie kierowców jak niewolniów, wymyślanie kwot za przejazdy nie mając i nie wiedząc jakie są koszty utrzymania auta pod Taxi, no i stosowanie i posługiwanie się oznakowaniem Taxi niezgodne z prawem bo tam żadne strefy,taryfy i opłaty poczatkowe nie mają miejsca CENY UMOWNE !!! W Czechach nie mogą mieć napisów Taxi !