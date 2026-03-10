UOKiK rozprawia się z deweloperami. Kary mogą sięgnąć milionów
Trzy firmy deweloperskie pod lupą Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o nieuczciwe praktyki, których miały się dopuszczać firmy deweloperskie wobec swoich klientów. Chodziło o wymuszanie na nich presji, aby przyjęli gorsze warunki od tych zawartych we wcześniejszych umowach.FXMAG
Wolny rynek to jest jak obie strony są tak samo silne, a tu pojedynczy nabywca na kredycie chcący zamieszkać z deweloperem ma zdecydowaną dysproporcję. Do tego polskie sądy g---o nie odszkodowania orzekają, więc...
@dzaro-dzaroslawski: Decyzja UOKiK jest podstawą do odzyskania pieniędzy, niestety na własną rękę.
A jednak nie :-) PiSowskie trolle się strollowały ;-)
Oni w miarę mają zarobki tylko dzięki temu, że spędzają tam absurdalne ilości czasu w pracy.
Stawka realnie jest niska a bolt zgarnia naprawdę duże pieniądze