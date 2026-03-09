Francuska Dyrekcja Finansów Publicznych (DGFIP) planuje porzucenie Windowsa
Tomasz Blanc, szef usług informatycznych w DGFiP, wskazuje na migrację francuskich organów podatkowych w kierunku bardziej zrównoważonego i suwerennego ekosystemu Linux. Od 2008 roku francuska Żandarmeria Narodowa korzysta z GendBuntu na Ubuntu dostosowanej do jej potrzeb (ponad 73 000 stanowisk).rflstf
Komentarze (18)
najlepsze
Niemniej kibicuje i popieram
@funkmess: w GNOME nie zrobisz ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Do momentu kiedy przyjdzie uruchomić i supportować jeden, dowolny z wiodących polskich ERPów i/lub Płatnika.
I darujcie sobie Winko.
@bartcegielski: Te systemy powinny mieć wersję webową. Nie róbmy sobie jaj, że systemy księgowe/CRM koniecznie muszą mieć natywną aplikację
@fervi: Na czym polega wsparcie w przypadku pakietu office? Duże firmy i tak same sobie tym administrują
Firmy i instytucje ze względu na wrażliwe dane wolą unikać szpiegowania przez AI. Dla działów IT wymiana sprzętu na nowszy to spore wyzwanie. Zamiast dostosowywać sprzęt do oprogramowania, można zrobić na odwrót. Przy okazji zaoszczędzić sporo pieniędzy.
Wszędzie ten unijna nowomowa. XD