Czemu sam z kolegami nie pójdzie? Ano tak, przecież władza i urzędnicy załatwili sobie zwolnienie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny. Za to z młodych mężczyzn chcą zrobić współczesnych niewolników. Od siebie jeszcze dorzucę jak państwo dba o takich żołnierzy w razie wypadku oraz jak traktuje żołnierzy broniących naszej granicy przed nielegalnymi imigrantami.