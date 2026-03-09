Przemysław Czarnek, kandydat wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego na premiera z partii PiS (Prawo i Sprawiedliwość) o wojsku dla młodych mężczyzn.
Równość, równość, ale dla niektórych większa, dla niektórych mniejsza ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Czarnek w Radiu ZET za przywróceniem poboru dla młodych mężczyzn - 9:05 - 9:20
Przemysław Czarnek, kandydat wybrany przez Jarosława Kaczyńskiego na premiera z partii PiS (Prawo i Sprawiedliwość) o wojsku dla młodych mężczyzn. Równość, równość, ale dla niektórych większa, dla niektórych mniejsza...lawyerJamesMcGill
najlepsze
Dlaczego maja brać? Traktują swoich wyborców jak debili, a wyborcy z radości wiwatują ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@jamajskikanion: Dosłownie wystawił goryla na prezydenta i się udało.
Panie Czarnek, zapewne Pan zginie ale całe społeczeństwo jest gotowe na to pańskie poświęcenie.
( ͡° ͜ʖ ͡°) wiem bo mam