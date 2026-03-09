Nigdy na świecie nie było tylu singli? Glogbalna Epidemia samotności.
Ciekawy film, a ma mało wyświetleń - polecam obejrzeć :)bartek-lak
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 118
- Odpowiedz
Ciekawy film, a ma mało wyświetleń - polecam obejrzeć :)bartek-lak
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (118)
najlepsze
Dlaczego? Bo kobiety mogą wybierać, faceci muszą być wybrani.
To asymetria, a nie równa „epidemia”.
Kto ma władzę w doborze – ten narzeka na jakość, kto nie ma – na brak. Raptem 80 lat feminizmu
Jest niesmiala jak sie ja wywoluje, ale przejrzyjcie jej komentarze. Ten rak, ktory juz zezarl jej mozg, rozprzestrzenia na co raz wieksza liczbe kobiet. Z kim wiec faceci maja budowac te zwiazki ?