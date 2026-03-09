Atak na kobietę. Policja zatrzymała Hindusa. Nielegalny pobyt. Nakaz opuszczenia
Wygląda na to, że pomimo ataku na obcą osobę należy przyznać, że było się pijanym i nic się nie pamięta. Co lepsze stwierdzono, że Hindus przebywał nielegalnie i został przekazany do Straży Granicznej, która wydała nakaz opuszczenia kraju do 20dni i to by było na tyle. Na pewno się przejął ....wasilas
@drMuras:
To jest zachęta dla kolejnych, bo jak widać, nic im za to nie grozi...
@drMuras: Przypominam, że dokładnie za takim rozwiązaniem bardzo często opowiada się bardzo spora część wykopków o ile nie większość twierdząc iż społeczeństwo nie będzie płacić za pobyt takiej osoby w więzieniu xD
Odbiera je przy wyjezdzie z Polski. Jeżeli nie wyjedzie do podanego terminu, pieniądze przepadają i następnym razem jak zostanie złapany, natychmiast jest DEPORTOWANY...
czemu mieliby nie atakować.
