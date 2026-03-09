Wygląda na to, że pomimo ataku na obcą osobę należy przyznać, że było się pijanym i nic się nie pamięta. Co lepsze stwierdzono, że Hindus przebywał nielegalnie i został przekazany do Straży Granicznej, która wydała nakaz opuszczenia kraju do 20dni i to by było na tyle. Na pewno się przejął ....