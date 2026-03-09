W NCBJ powstała koncepcja reaktorów, które mogą produkować prąd, ciepło i wodór
W Narodowym Centrum Badań Jądrowych opracowano koncepcję reaktora jądrowego, który mógłby jednocześnie wytwarzać energię elektryczną, ciepło dla przemysłu oraz wodór. Wyniki badań polskiego zespołu opublikowano w czasopiśmie "Sustainable Energy Technologies and Assessments".Lifelike
Komentarze (31)
@kanis-sapiens: Jak się ma udać, skoro to wygląda tak że po zmianie władzy są wstrzymywane wszystkie ważne inwestycje bo (tamci kradli) i są tworzone nowe ku uciesze gawiedzi.
Politycy to złodzieje i to tylko przez nich ten kraj jest gdzie jest. (czytaj w dupie), kolejne ciężkie czasy butności i cynizmu już w 2027 (bo prezydenta juz mamy co mieszkanie wzial ale sie nie cieszyl)
@houk: Tylko czy to wina Peło, że USA zablokowała inne? :P
Po pierwsze to żaden reaktor nie produkuje energii elektrycznej - wszystkie produkują wyłącznie ciepło, które potem w turbinach jest zamieniane na energię mechaniczną, a ta następnie w generatorach na prąd elektryczny.
Natomiast nie ma przeciwskazań żeby zamiast tego wykorzystać to ciepło bezpośrednio.
Produkcja wodoru też się chyba typowo odbywa w elektrowniach jądrowych, tyle że jest to raczej
@kanis-sapiens:
Nie, atomówki nie
Dzisiaj cały świat mógłby być zasilany 100% bezpiecznym uranem na poziomie konsumpcji amerykanów gdyby tylko nie pluton.
Taka ciekawostka dzisiaj spala się mniej niż 5% uranu a mogłoby niemal 100% na dodatek obecne odpady atomowe mogłyby posłużyć dla zasilania planety (w sensie cywilizacji ludzi) na 200 lat.
Elektrownia, reaktory... Odcinek 2137
Znany mi temat z mojego podwórka.
https://www.wnp.pl/energia/nici-z-atomowych-planow-kghm-nikogo-w-polsce-na-to-nie-stac,844351.html