Rząd doprowadzi do obniżenia ceny paliw? Minister Domański nie wyklucza
Wojna w Iranie trwa, podobnie jak wzrost cen paliw na stacjach benzynowych. Te dotykają także Polskę. Niewykluczone są regulacje, które powstrzymają dalszy wzrost cen na stacjach paliw.delinquencia
Obniżki powinny być dla zbiorkomu + transportu, żeby nie skoczyły ceny - bo jak one skoczą w górę to zapłaci każdy i wiadomo że nikt nigdy już nie spadną nawet jak by ropa była za darmo.
Ale obawiam się że pójdą drogą populizmu - czyli dopłata do cen na stacjach, najlepiej tak żeby
@ostatni_lantianin: Już czekam na maile z DHL/DPD/InPost zaczynające się od słów: "W związku z sytuacją na rynku paliwowym, który jest kluczowy dla naszego obszaru działania......" ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Poza tym zaraz rolnicy w pole powinni iść, więc żywność pójdzie w górę, bo paliwo do maszyn drogie... Ehhhh..
@Wilkbardzonijaki:
Nie wiem, zapytaj OPEC.