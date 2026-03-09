Najlepsza jest ta sekta Tuska że to nie jego wina takie są ceny ropy na światowych giełdach i tłumaczą rząd że nic nie mogą a ceny w zbiornikach muszą drożeć co godzinę hah ale jak taka sama sytuacja była za Morawieckiego to Tusk mówił że paliwo by kosztowało 5,18zł a jego ferajna mówiła że dokładnie tak by było hah Tuskowcy są gorsi od tej PiSowskiej sekty