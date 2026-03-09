"Nie wrócę". Młodzi uciekają z rodzinnych miast. Skutki będą bolesne
Miliony młodych Polaków wyjechały z rodzinnych miast i układają sobie życie w Warszawie, Wrocławiu czy Krakowie. Nie biorą powrotu pod uwagę. W szczególności kobiety, a to - zdaniem eksperta - prowadzi do poważnych konsekwencji. - "Rolnik szuka żony" nie bierze się z powietrza, to są realne problemyfreedomseeker
- #
- #
- #
- #
- #
- 111
- Odpowiedz
Komentarze (111)
najlepsze
Firmy by na tym zyskały bo nie musieli by tyle przestrzeni biurowej wynajmować i mogli by de facto mniej płacić pracownikom a tym i tak by zostawało więcej kasy w kieszeni bo nie musieliby wynajmować klitek w dużych miastach za ogromne pieniądze.
Nawet można to było podciągnąć pod ekologię bo mniej osób by dojeżdżało więc mniej paliwa i
buahaha, skąd ten demograf to wział? chyba instytut danych z d--y. Oczywiście słowa o tym że to mężczyźni akceptują madki z bombelkami - a to zjawisko o wiele bardziej powszechne
Lepszy taki niż żaden to trochę naciągane, ale wielu tych facetów zakręci laskę niż incelek z wykopu.
@Qullion: pobić wykopka żadne osiągnięcie
I tak to głównie wygląda. Wielcy warszawiacy, krakusy czy inni a w praktyce siedzą na wynajmowanym pokoju w którym nawet nie mają możliwości zameldowania się.
W Januszeksie na 3 zmiany?
Z opowieści kumpla: randkowanie jest tu koszmarem.
Za to na własnej działalności to się odwraca. W małym mieście będąc np: księgowym, inżynierem lub fryzjerką zarobisz na tyle przyzwoicie żeby dobrze żyć, koszty dużo mniejsze, znajomości dużo bardziej wartościowe.
Raczej "uciekli". To zjawisko pokoleniowe trwające od lat.
Dokładnie jak z Polakami, którzy wyjechali do UK na zmywak i się upierali tam zostać chociaż z roku na rok miało to coraz mniej sensu...
@PepikPL: ty wiesz w ogóle co to jest cło i co robi celnik?
Raczej kompletnego braku pomysłu na siebie. Przerzucanie papierów w korporacji to taki sam default dla Julki z wielkiego miasta jak dla Kariny z małego ośrodka stanięcie za ladą. Przy czym żyjemy w takich czasach, że zostanie w rodzinnych stronach i, nie wiem, robienie paznokci to wybór bardziej wyróżniający się niż
Polska ze wskaźnikiem urbanizacji na poziomie około 60 % jest daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej jak Niemcy, Holandia czy Francja. Dzisiaj większość ludzi, w tym mieszkańców wsi, nie zajmuje się rolnictwem.
@raxon1: Mieć samochód na wyjazdy weekendowe albo w nagłych sytuacjach, gdy np. wypadnie wyjazd z dzieckiem w nocy do lekarza to jedno. A jeżdżenie samochodem po 30-40 km. w jedną stronę codziennie (w obie 60-80 km) to jest zupełnie inna para kaloszy. Czasowo jeśli jest dobry dojazd np. drogą ekspresową to nie ma tragedii. Natomiast jeśli chodzi o koszty oraz