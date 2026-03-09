Gdy covid upowszechnił pracę zdalną więc to była gigantyczna okazja by mniejsze miejscowości odżyły.

Firmy by na tym zyskały bo nie musieli by tyle przestrzeni biurowej wynajmować i mogli by de facto mniej płacić pracownikom a tym i tak by zostawało więcej kasy w kieszeni bo nie musieliby wynajmować klitek w dużych miastach za ogromne pieniądze.

Nawet można to było podciągnąć pod ekologię bo mniej osób by dojeżdżało więc mniej paliwa i