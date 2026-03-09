Ekspert: temat dyskryminacji mężczyzn stał się w praktyce tabu
Dr Gulczyński mówi, że wiele osób boi się poruszać ten temat, bo łatwo dostać łatkę mizogina albo skrajnej prawicy. A przecież - jak podkreśla - nierówności płci nie dotyczą wyłącznie kobiet.Pan_od_Internetu
*( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Marco_Inaros: Puknij się w głowiszcze.
Mi tam wszystko jedno, ale jak potem jedna z drugą będą płakać i biadolić, to nie usłyszą ode mnie niczego poza silnie zaakcentowaną sugestią intensywnego oddalenia się w dowolnie obranym kierunku nie kolidującym z moją osobą.
Nie ma już sensu z tym walczyć ani próbować naprawiać - zmiany w społeczeństwie i poziom zrycia beretów zaszedł tak daleko, że żadna duża
Chyba, że odbierzemy prawa wyborcze ludziom po 60. Nagle się okaże, że facetów głosuje więcej. Bo tam mamy rządy geriatrycznej feminoidy
A jaka jest JEDNA systemowa nierówność płci dotykająca kobiety? Poza oczywistym sikaniem na stojąco, bo na to niewiele poradzimy.
https://upload.cdn.baselinker.com/products/3012437/7c425bf6f2391c5b16310d2e0815b8ba.jpg
@Wyemancypowanykalafiorek: Mam znajomą feministkę. Ona gotowa lać sobie po nogach, żeby tylko pokazać wszystkim, że nie jest gorsza od faceta.
@Wolowinka: zdecydowanie.
Jednak większość mężczyzn ma to w dupie bo wie że z kobietami jest jak z dziećmi. Dziecko będzie krzyczało że już jest dorosłe i już może jeździć rowerem bez podpórki, dorosły się zgodzi ale i tak będzie szedł za tym dzieckiem gotowy by je łapać bo
@0mezrp: Jestem za :)