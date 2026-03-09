Mieszkania opóźnione, ceny podbijane, klienci straszeni. UOKiK vs deweloperzy.
Urząd zarzuca trzem spółkom (Idea-Inwest, M2R oraz Jelbud) agresywne praktyki rynkowe: nacisk na dopłaty do lokali, grożenie sądem, sugerowanie problemów z przeniesieniem własności i skłanianie do rezygnacji z roszczeń. Za takie akcje grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu.Pan_od_Internetu
I jak zwykle u nas na grożeniu palcem się skończy i nic się nie zmieni
po to jest kapitalizm zeby kazdy by specjalista od wszystkiego i na rowni z rowym gral z korporacjami, a nie jakies komunistyczne urzedy wtracjajace sie w umowe miedzy dwoma rownymi podmiotami
Niemożliwe. Czyli kupowanie nieruchomości jako instrumentu finansowego żeby balansować na granicy opłacalności nie ma obecnie sensu?