Astronomiczne zarobki szefa Google. Właśnie dostał podwyżkę: 692 mln dolarów
Zgodnie w wprowadzonym właśnie nowym pakietem wynagrodzeń w ciągu najbliższych trzech lat mogą one sięgnąć nawet 692 mln dolarów, czyli równowartości ponad 2,5 mld zł.Anakee
Dalej walczcie o obniżenie podatków dla najbogatszych, tym razem to już na pewno wam skapnie.
Czemu nie ma dochodowego 80%? Albo VAT 27%? Przecież jest furtka
Argument z czapy
@john-eek: nikt nie walczy o obniżanie podatków dla najbogatszych
ludzie nie głosują na polityków którzy obiecują podnieść podatki najbogatszym, bo nie ufają że politycy nie podniosą im
czego się boi ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@Pantagruelion: czapeczka nie uwiera?
o nie PRYWATNA KORPORACJA WYDAJE PIENIĄDZE JAK CHCExD
To nie jest państwowa spółka więc pozamykajcie te swoje ryje przegrywyxD A jak sie nie podoba to możecie przestać korzystać z usług i produktów Google.
Od 2020 roku podstawowa roczna pensja Sundara Pichaia pozostaje niezmienna i wynosi 2 mln USD.
• Miesięcznie: ok. 166 667 USD (ok. 650 000 PLN).
