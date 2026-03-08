Ulga na powrót nie tylko dla Polaków, ale też obcokrajowców
Wprowadzona za PISu i uznawana przez KO Ulga na powrót pozwala obcokrajowcom płacić mniej podatków niż płacą Polacy. To jest kolejny przykład gdzie pracodawcy bardziej opłaca się zatrudnić obcokrajowca niż Polaka, bo ulga ta nie dotyczy tylko Polaków.
Zakop! Jak coś robisz dla Polaków to musi też dotyczyć mieszkańców UE
Place tysiace zl podatkow, rolnicy 0.
Skladki na nfz, rolnicy 1zl
Musze prscowac do 67 roku zycia
Nie odlicze vatu z samochodu
ulga dotyczy podatku płaconego przez pracownika, więc nie jest to korzyść pracodawcy
Wszyscy sami swoi