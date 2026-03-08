To jest to o czym pisałem tutaj wiele razy. Ktoś zarobi na fajerach oddających swój czas i kod do open-source. Przykleili naklejkę na NextClouda (swoją drogą on sam w sobie jest mega c-----y i tak) i teraz zgarną za to kasę. Masa osób commitujących po nocach (dosłownie) nie dostanie nawet uścisku dłoni. :)



Nie warto marnować swój czas na OSS, dzisiaj są inne czasy.