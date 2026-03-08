Czy Office.EU to scam?
Trafiłem dzisiaj na głównej Wykopu na znalezisko mówiące o tym, że "powstaje nowy europejski pakiet biurowy typu open source". Brzmi rewelacyjnie, ale jak zajrzy się pod maskę to wychodzi, że to prawdopodobnie całkiem niezły scam.to3k
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Komentarze (24)
najlepsze
@strasznyzwierz: to brzmi jak sasin to robił xd
@trebeter: jakby sasin to robił, to widziałbyś tylko milionowe koszty na zorganizowanie prac. Jakakolwiek firma, nawet firma krzak, to by się nawet nie pojawiła :)
@PepikPL: Przynajmniej służby wrogich mocarstw i korporacje lobbujące w Brukseli będą mieć stały dostęp do chmury. ¯\(ツ)/¯
A AI i tak wolę trzymać z dala od dokumentów.
Nie warto marnować swój czas na OSS, dzisiaj są inne czasy.
Niby taki wnikliwy a jest w błędzie. https://www.libreoffice.org/download/libreoffice-online/ ostatnio wskrzeszono prace nad webową wersją, więc można hostwać samemu, czy tam na jakimś VPSie nawet.
Na tej samej zasadzie Notatnik na Windowsie może być wersją chmurową, bo przecież można połączyć się z Windowsem przez pulpit zdalny.