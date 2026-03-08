Piszę w pracy narzędzie pomocnicze w pythonie (nie jestem programistą), nic wielkiego, łącznie pewnie około 1500 linijek kodu.

Ile ja się nasłuchałem "dlaczego nie użyjesz AI, czat GPT by ci to wygenerował" itp. Jak mówiłem, że chcę się czegoś nauczyć to dostawałem odpowiedzi "a po co Ci to, takie rzeczy zaraz tylko AI będzie pisać". Może i będzie, ale ja przynajmniej znam każdą linijkę kodu którą napisałem i jak potrzebuję coś zmienić to Pokaż całość