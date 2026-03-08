Wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy powoduje tzw. wypalenie mózgu
W badaniu 14 procent pracowników stwierdziło, że doświadczyło zmęczenia psychicznego wynikającego z nadmiernego wykorzystywania narzędzi AI, interakcji z nimi i/lub nadzorowania ich w zakresie przekraczającym możliwości poznawcze. Odsetek ten był najwyższy wśród osób zajmujących się marketingiem,
No, chyba że mamy wywalone i bezrefleksyjnie przepuszczamy to, co ML wypluje - ale prędzej
I tak obecnie działa tworzenie aktualizacji do windowsa
@CitroenPicaso: Odpowiem Ci jako fachowiec, przed nawigacją byłem taksówkarzem, znałem Warszawę na wyrywki, jeździłem na papierową mapę, na której sprawdzałem wyłącznie punkt docelowy, czyli ostatnie dwie ulice, całą trasę jednak pokonywałem jednak w oparciu o zdobytą wiedzę. W centrum mapa była dla nie bezużyteczna, bo znałem je na pamięć, tak jak wszystkie dojazdy o osiedli. Dopiero przy małych uliczkach, nigdy
Fakt, rozleniwia myślenie.
@maniek-maniewski: Ty to piszesz prześmiewczo, ale w pewnym sensie tak jest. Ludzie którzy wszędzie tylko jeżdżą są grubsi, mniej sprawni fizycznie.
Ile ja się nasłuchałem "dlaczego nie użyjesz AI, czat GPT by ci to wygenerował" itp. Jak mówiłem, że chcę się czegoś nauczyć to dostawałem odpowiedzi "a po co Ci to, takie rzeczy zaraz tylko AI będzie pisać". Może i będzie, ale ja przynajmniej znam każdą linijkę kodu którą napisałem i jak potrzebuję coś zmienić to
Ta kwestia programowania też jest dość mocno filozoficzna, jakby nie patrzeć pisząc w pythonie nie rozmawiasz bezpośrednio z procesorem i sprzętem, po prostu odpalasz jakieś tam biblioteki które mają za sobą niesamowite ilości logiki - ty najwyzej prosisz interpreter zeby stworzyl jakis plik, sciagnal
Ludzkość nie jest stworzona do tego, aby coś wykonywało za nas pracę. Po początkowym entuzjaźmue następuje zderzenie się z rzeczywistością. Ludzie czują się niepotrzebni gdy nic nic nie muszą robić, a to prowadzi do depresji. Depresję odczuwa się najczęściej w postaci uczucia zmęczenia.
Zagrożenie AI właśnie jest najgroźniejsze