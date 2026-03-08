"Sebastian M. zniszczył nam życie". Jest głos rodzin ofiar [ZAPOWIEDŹ]
- Śniło mi się, że widziałam Patryka i pytałam go, kiedy wrócą - mówi o2.pl Elżbieta Biała. - Nie pogodzę się z tym,garys2
@FrasierCrane: chyba nie prawie 300 tylko ponad 300, bo prawie 350. zaraz po wypadku jak dobrze pamiętam latały screeny z wcześniejszych testów jego auta po tuningu i chyba było 343 czy coś takiego
Widać po uśmieszku, że jedyne co go martwi w tej całej sytuacji to jego własny tyłek.
czekam na to że sebe też puszczą bezkarnie
a potem jeszcze kilka takich głośnych spraw, i do władzy dojdzie jakis nowy Pol-Pot czy inny Mao, i tylko ludzie za 100 lat będą czytali podręcznik historii i dziwili sie że jak to ludzi popierali przywódców którzy otwarcie prześladowali poprzednie "elity"
ale zaczynam rozumieć czemu ludzie byli ok z niektórymi ich działaniami
Zero jakiegokolwiek szacunku dla ludzi których zabił i dla rodzin które przez tego debila przeżywają tragedie.
Po co tacy ludzie są w społeczeństwie?
A ten gościu ma ich totalnie w dupie i myśli tylko o sobie. Ale to i rodzice muszą być nieźle odklejeni i sobie wychowali takiego potworka.
Nie muszą być ludźmi, bo mają pieniądze. ;)
matczak, zabojstwo 3 osob - grozi do 8 lat
oszukiwanie maszyny kaycyjej - grozi do 5 lat
niezatrzymanie sie do kontroli policyjnej - grozi do 5 lat