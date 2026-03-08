Ten człowiek powinien dosłownie błagać sąd o wybaczenie, a przed rodzinami chodzić na kolanach i kajać się przed nimi a z tego co słyszymy to ma na nich w-------e i jego jedynym celem jest uniknięcie konsekwencji.

Zero jakiegokolwiek szacunku dla ludzi których zabił i dla rodzin które przez tego debila przeżywają tragedie.

Po co tacy ludzie są w społeczeństwie?