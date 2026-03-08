Nie ma miłości na Tinderze
Wcześniejsze pokolenia rozumiały, że partner nie będzie chodzącym ideałem. Tymczasem architektura aplikacji randkowych zasiewa w nas myśl, że zasługujemy na kandydata spełniającego wszystkie nasze oczekiwania. Dlatego siedzimy, klikamy i czekamy...rflstf
Jakim trzeba być zapatrzonym w siebie bucem, żeby twierdzić że rozwiązaniem problemu, który istnieje na całym cywilizowanym świecie jest oddanie tego pod opiekę jakiegoś polskiego ministerstwa i państwowa cenzura aplikacji randkowych xD
Woda jest mokra.
Czyli czego? Pozwolenia kobietom na bycie hipergamicznymi bestiami?
@rflstf: nie ma czegoś takiego jak hipergamia mężczyzn
Tinder zwyczajnie dał kobietom wolność na szukanie takich relacji jakich chcą - pierw j----a którego pożądają a potem frajer do utrzymywania.
Problem z tym że pokłady frajerów się kończą i stare wylatujące z karuzeli ogarniają że są w dupie.
A koncepcji państwowego koncernu swatkowego nie rozumiem. Tinder zaczął mieć kłopoty,
@Kangur100: Tyle, że tego się nie robi obrączką, jak to swego czasu stwierdził «polski James Bond», czyli por. Sławomir Borewicz. ¯\(ツ)/¯
Ale sama idea nie jest do końca zła. Chodzi tu zwyczajnie o to, że komercyjny tinder nie ma żadnego interesu w faktycznym dobieraniu ludzi w pary. To taka wersja paradoksu konserwatora, ale