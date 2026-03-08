Dostawcy jedzenia mieszkają w piwnicy bez okien. "Warunki są uwłaczające"
W piwnicach jednego z bloków na warszawskiej Pradze działa miejsce, oferujące wynajem kapsuł i łóżek piętrowych. Klientami są głównie obcokrajowcy pracujący jako dostawcy jedzenia. Spółdzielnia twierdzi, że "hostel" urządzono nielegalnie. Właściciel przekonuje, że działa w zgodzie z prawem.niedroid
Komentarze (95)
A i pamiętaj - kupuj co europejskiej, wspieraj zachodniego przedsiębiorcę bo Chińczyk to zło xD
No bo Chińcyk to zło. W naszej cywilizacji kapitan państwo stara się trzymać januszy za mordę by nie sprzedawali azbestu, w raju kubusia puchatka państwo pilnuje przepływu łapówek i kontenerów do odbiorców.
Ja jestem biedny i nie stać mnie na tanie i rakotwórcze rzeczy. Jak macie bufy do przeciwutleniaczyc to śmiało zamawiajcie ze sremu i innych expresów.
@Lalatina: bezpardonowy atak na polskie prawicowe partie! ( ͡° ͜ʖ ͡°) przecież najwyższym dobrem jest wolność gospodarcza i swoboda zatrudniania kogo się chce, za ile się chce i na jaką umowę się chce.
- pozaeuropejskich kierowców Uberów,
- pracowników zagranicznych, ulokowanych w Polsce montowni, które niemal nie płacą tu podatków, a przy tym zużywają nasze zasoby,
- pracowników januszexów, produkujących prymitywne produkty na minimalnej marży.
Placówka Straży Granicznej w Warszawie
ul. Żwirki i Wigury 1c
02-143 Warszawa
https://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/struktura-sg/placowki/8222,Placowka-SG-w-Warszawie.html
@ordynarny_cham: też znam taki przybytek, ale w Falenicy - świdermajer, 20+ odmiennych etnicznie mieszkańców i
@ordynarny_cham: chętnie skorzystam z "normalnej" taksówki kiedy tylko wdrożą cenę za przejazd znaną z góry. Od kiedy jest uber jeżdżę taksówką spokojnie, bez pilnowania czy nie próbuje mnie kierowca obwieźć przez ciepłe kraje, nie kombinuje jak to włączyć taksomentr na inną taryfę alo bez zestanawiania się, czy nie ma zainstalownaego jakiegoś boostera kilometrów zawyżającego odległość.
Ból d--y golasa rozlał się na pół osiedla xDDDD. Oczywiście lokal dostał z przydziału, nie musiał na niego zarobić. Tak było.
Poza tym skąd wiesz że nie
@Tapczano: O, kapitalista bez kapitału co marzył o zostaniu betonowym księciem. Na szczęście współczynnik urodzeń to 1,099. Możesz więc darować sobie dalsze oniryczno-onanistyczne seanse o zarabianiu z pracy innych. Chętnych nie ma.
Może i pracuje, co nie zmienia faktu, że czynszożerstwo pracą