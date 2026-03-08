Człowiek dziś znaczy mniej niż 50 lat temu
Analizujemy, dlaczego mimo rekordowego wzrostu produktywności i ogromnego rozwoju technologii coraz więcej osób ma poczucie, że ich sytuacja finansowa stoi w miejscu. Pokazujemy, jak zmieniła się rola pracy w gospodarce oraz dlaczego wzrost zysków firm i wartości rynków finansowych nie przekłada
Komentarze (24)
Od tego czasu produktywność wzrosła o 400% przy czym minimalna 7,5 USD jest taka sama jak w 1945r.
Nadwyżki z tego nie trafiają to osób które je wytworzyły a skapują w górę do miliarderów.
jeden komputer zastępuje 3 młodsze księgowe dodające słupki cyferek z abakusem w ręku
Najefektywniejesza forma wyzysku niewolnikow
Czlowiek znaczy dzis tyle samo co zawsze, czyli w przypadku gojów nic, obojetnie czy to podzielisz przez pół
jego teoria wartości "kradzionej" robotnikom to bajdury
Który człowiek?
Namnożono sobie plebsu bez żadnej potrzeby i kontroli, i teraz się każdemu wydaje, że ma być niesamowicie jak ceniony.
OTÓŻ
@zatyczkos: Też wolę wydać niż odłożyć, jak odłóże to mi ukradną, a jak wydam to już nie ( ͡° ͜ʖ ͡°).