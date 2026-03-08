I to jest właśnie główna wada konsol. Gry przestały się szybko starzeć. Chcesz pograć w starocia na PC? Masz tutaj 4K, 120fps, już nie wspominając o modach na grafikę. Masz najnowszą konsole? 720p i 30fps jak za starych dobrych czasów, by lepiej się wczuć w epokę. Oczywiście zakładając, że gra jest kompatybilna z nową konsolą.