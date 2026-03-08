Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Marian Koral, współzałożyciel jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce i jeden z najbogatszych Polaków. Miał 74 lata. Informację o jego śmierci potwierdziło Onetowi kierownictwo rodzinnego przedsiębiorstwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środę