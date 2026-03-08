Marian Koral nie żyje. Przedsiębiorca był współtwórcą kultowych lodów
Po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Marian Koral, współzałożyciel jednej z najbardziej rozpoznawalnych firm w Polsce i jeden z najbogatszych Polaków. Miał 74 lata. Informację o jego śmierci potwierdziło Onetowi kierownictwo rodzinnego przedsiębiorstwa. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w środęStopa_Szopa
Komentarze (57)
@radaroskop:
@Poludnik20: no pewnie, jeszcze zdrowszej, naturalnej i bez chemii.
Ja wiem od kogo wy są, szekla nie dostaniesz.
Akurat koral lody jak dawniej są bardzo dobre, lepsze bez porównania od Manhattana czy algidy.
