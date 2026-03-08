Fabryki dyplomów online. Uczelnie balansują na granicy prawa
Dzięki luce w przepisach o szkolnictwie wyższym, w Polsce legalnie działają firmy masowo sprzedające świadectwa studiów podyplomowych. Proceder ten pozwala uzyskać cenne uprawnienia zawodowe w kilka dni, bez uczestnictwa w zajęciach, co stawia pod znakiem zapytania jakość kształcenia kadr.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Sporo zachodnich uczelni na podobny poziom. Problem jest taki, że tam mają kilka naprawdę ekstra uczelni a u nas takich nie ma. Może pojedyncze wydziały