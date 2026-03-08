Jakby zniesiono obowiązek kierunkowego wykrsztalcenia w jakiś zawodach to by zamknięto takie podyplomowe nikomu nie potrzebne. Jak np nauczyciel w podstawówce musi mieć podyplomowe na siedzenie w bibliotece… jaki to ma sens?? Albo podyplomowe zerzadzanie żeby być w urzędzie jakimś naczelnikiem gdzie nic się nie nauczysz. Uczelnie biorą hajs z ludzie chcą papier, nikt się tam nie chce nic uczyć! Więc ta fikcję należy znieść