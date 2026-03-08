Zerwany rozrząd po 4 tys. km od wymiany silnika HDi. Europejska gwarancja mit?
Czy silnik wymieniony w autoryzowanym serwisie producenta może ulec poważnej awarii po zaledwie kilku tysiącach kilometrów? Z takim pytaniem mierzy się właściciel Peugeot 5008 z silnikiem HDi, rocznik 2018 z Mazowsza.francuskie
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 52
- Odpowiedz
Komentarze (52)
najlepsze
@krulkartonu: Ładne tak, chociaż to też jest kwestia gustu każdego z nas indywidualnie przede wszystkim. Czy tanie? Nie powiedziałbym.
Już pomijając fakt że Stellantisowi elektryfikacja również wyjątkowo słabo wychodzi
Benzynowe Ew, Tu nie do zdarcia, proste trwałe.
Tu5jp4 tylko olej wymieniać co 10 tys. rozrząd prosty, hydrauliczne popychacze, idealne do LPG, nawet 500 tys. km zrobi bez remontu.
Obecne silniki to dno.
@Rade86B: oho kolejna perełka w dieslu z początku tysiąclecia co rok w rok, przez 22 lata robiła 12 tysięcy rocznie xD
Tutaj to jest kwestia przypadku. Nigdy nie wiadomo tak na prawdę kiedy coś w aucie po prostu jebnie i marka ani nawet już wiek samochodu nie ma znaczenia (choć
@NieWiemWiecSieWypowiem: To jest spora zaleta ASO, o której "mietex-mechanix" enjoyerzy zapominają. U nich jest gwarancja do bramy, a w razie czego masz holowanie ze szkodą w AC xD