Gawronów w Polsce gwałtownie ubywa
Obecnie polska populacja gawrona szacowana jest na 137-178 tys. par. Ogólna sytuacja gawronów w Polsce i Europie jest dramatyczna. Nie jest to jeszcze gatunek rzadki, ale wykazuje bardzo szybki spadek liczebności, rzędu 4-5 proc. rocznie - jeden z szybszych spadków liczebności ptaków w Polsce.Lifelike
@othe2137: A kto twierdzi, że to największe zmartwienie?
@othe2137: Ile dzieci narobiłoś?
@Lufio: Pięknie opisałeś gołębie, tyle że jakie to ma znacznie pod znaleziskiem na temat pięknych i mądrych gawronów?