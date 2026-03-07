Największe data center w Europie Środkowej powstanie pod Bełchatowem
Szykuje się wielka inwestycja w Polsce Centralnej, w województwie łódzkim. Pod Bełchatowem, w Domiechowicach (gmina Bełchatów, powiat bełchatowski), powstanie jedno z najbardziej imponujących centrów danych w Europie. Inwestor przygotowuje budowę hyperskalowego kampusu data center o mocy 500 MW, któralf-szer
- #
- #
- #
- #
- 55
- Odpowiedz
Komentarze (55)
najlepsze
Radziłbym nie budować tego gówna, przeżyjemy bez generowania chałkoni.
https://www.bloomberg.com/graphics/2025-ai-data-centers-electricity-prices/?embedded-checkout=true
to pewnie nie jest pod chałkonie, tylko by jakiś
@eU2MO: Dla kogo? Dla Ciebie, dla mnie? Dla korporacji. My dostaniemy więcej chałkoni i wyższe rachunki za energię elektryczną i wodę. Bańka rosnąca na AI to dosłownie piramida finansowa i circle jerk OpenAI, Microsoftu, Oracle i NVIDII. Bańka dotcomowa, która zrobiła spustoszenie, miała chociaż jakąś logikę za sobą. AI nie ma. Zresztą nie mamy AI, tylko LLMy, które udają AI. I te LLMy nie wpływają na
Będzie drogi prąd z węgla do zasilenia tego wszystkiego i drogie chłodzenie.
No ale za to NASZE. Polskie!
Pewnie chodzi o niską zawodność bo mogą puścić krótką linię bezpośrednio z elektrowni, która będzie priorytetyzowana względem innych.
To wszystko poza USA stoi teraz pod znakiem zapytania:
https://www.purepc.pl/departament-handlu-usa-nvidia-amd-akceleratory-ai-embargo-licencje-sankcje-sojusznicy