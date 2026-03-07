Półtora roku wojny z urzędniczą samowolą i złośliwością
Chciałem opowiedzieć historię bliskiej osoby , która od półtora roku jest na wojnie z urzędnikami, przy czym słowo "wojna" jest tu całkiem uzasadnione - jak zobaczycie. Właściwie nie wiem na co liczę opowiadając to, pewnie na Wykop efekt - ale proszę, przeczytajcie. Kot w miniaturce nieprzypadkowy.raj
Gdy człowiek zdycha (bo umieraniem tego nazwać nie można) na takiego raka kości (teść - lata 90-te) i środki przeciwbólowe przestają działać. Gdy nie ma miejsca w żadnym DPS-ie i wyje z bólu krzycząc by go zabić tu i teraz w mieszkaniu w bloku... To chrześcijańsko zgadzamy
@sq2fog: lata dziewięćdziesiąt-te ( ͡° ʖ̯ ͡°)
licz sie z tym ze bedziesz sie musial nia tak samo zajmowac bo to czesto spada z pokolenia na pokolenie.
@GlupiLogin: bo, jeśli nie ma wcześniejszego sądowego rostrzygnięcia sprawy, to nadal jako dziecko odpowiada się za opiekę nad rodzicem. Alimenty itp - działają w obie strony.
Nawet jak ten rodzic tylko cię spłodził i w zyciu nie wdział więcej.
Nawet jak cię "wyrzucił z domu" itp.
Jeśli nie masz na
Autor opisuje historię swojej partnerki („A”), która od około półtora roku samotnie opiekuje się matką chorą na choroba Alzheimera w zaawansowanym stadium. Wcześniej starsza kobieta była poważnie zaniedbywana przez synową i jej rodzinę – nie miała zapewnionej podstawowej opieki, leczenia ani higieny. Gdy A zgłosiła sprawę do gminnego ośrodka pomocy społecznej (GOPS), instytucja praktycznie nie zareagowała. Pracownicy socjalni zignorowali problem, opierając się jedynie na rozmowie telefonicznej z synową. Przez