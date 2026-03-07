Gdy zwierzak domowy zaczyna cierpieć, gdy nie ma juz leczenia ktore by pomoglo to z bolem serca bierzemy go na rece i jedziemy do weterynarza....

Gdy człowiek zdycha (bo umieraniem tego nazwać nie można) na takiego raka kości (teść - lata 90-te) i środki przeciwbólowe przestają działać. Gdy nie ma miejsca w żadnym DPS-ie i wyje z bólu krzycząc by go zabić tu i teraz w mieszkaniu w bloku... To chrześcijańsko zgadzamy Pokaż całość