Gminy liczą straty po wprowadzeniu systemu kaucyjnego. Ministerstwo odpowiada
System kaucyjny może pogorszyć sytuację finansową gmin w Polsce? Zdaniem niektórych samorządowców tak. Ostatnio pojawiły się informacje o tym, że pierwsze gminy zdecydowały się na podniesienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Spencer12
- #
- #
- #
- #
- #
- 90
- Odpowiedz
Komentarze (90)
najlepsze
@Titsuman: zaraz tu przyjdzie taki jeden geniusz i zacznie ci mówić, że system jest potrzebny i jest super, bo w Niemczech od 20 lat mają. xD
Nie będę wołał, zobaczymy czy się napatoczy. (
Volfas engelman IPA. Pijalny koncerniak sprzedawany w puszkach o pojemności 1 pinty. Odkąd pojawiły się puszki z naklejką systemu kaucyjnego to NIKT tego piwa nie kupuje. W lokalnym markecie to p--o stoi od miesiąca, nie ruszone. Sam je czasem kupowałem, teraz wolę wziąć cięższą butelkę z dowolna inną ipą, byle by nie musieć bawić się w
A za to pięciolitrówki - jak zazwyczaj były brane pojedyncze sztuki, tak teraz wybrane praktycznie do zera xD
W lidlu identycznie z Saguaro, mniejsze butelki praktycznie "nie mają klientów"
@tpop77-tpop77: to nie jest wina przedsiębiorców, a 'uśmiechnięci idioci' zrobili co im kazano i ktoś już trzepie hajs.
@FrozenShade: a czy rozmowa była o puszce?
@CzerstwyPomidor: O kurka, to bardzo drogo. Zainteresuj się w budżecie gminy czy ktoś wałków nie kręci. Może przetarg poszedł taniej, a gmina kasuje różnicę?
@CzerstwyPomidor: xd
w białymstoku za chałupę płacimy ~600zł/rocznie