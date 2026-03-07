Polacy zostali na lodzie. Zemsta prezesa po igrzyskach
Skandal w polskim saneczkarstwie. Według informacji podanych przez Jakuba Pobożniaka prezes PZSSan Zdzisław Ingielewicz chce rozwiązać kadrę seniorów. To właśnie ci zawodnicy reprezentowali Polskę na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie i niedawno publicznie krytykowali działania związku.speedy911
Komentarze (16)
najlepsze
Zdzisław Ingielewicz, prezes Polskiego Związku Sportów Saneczkowych: W czasach, gdy kłamstwo udaje prawdę, a niegodziwość cnotę, wyrażam swoje poglądy w sposób jasny i precyzyjny. Rozumiem,
Ale jaki sukces?
Związek radzi
Związek nigdy Cię nie z... ( ͡° ʖ̯ ͡°)