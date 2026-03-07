Już nie ma odwrotu, wszyscy wracają do silników spalinowych.
Jeszcze 5 lat temu stawiano na napęd elektryczny. Teraz tendencja się zmienia i do łask wracają samochody z silnikami spalinowymi.HardWax
Zużycie paliw przez silniki spalinowe w 2024 -> 36.3 mln metrów szesciennych. Nawet jeśli założymy, że to wszystko był LPG, który ma najniższą gęstość energetyczną - 26 MJ/L, to wychdzi, że w 2024 roku wszelkiej maści samochody, agregaty, kombajny i lokomotywy przepaliły co najmniej 262 TWh energii.
Roczna produkcja energii elektrycznej w 2024 roku wyniosła 167 TWh.
O ile Polska nie podwoi produkcji energii elektrycznej i nie dostosuje
Po co polegac na paliw kopalnianych skoro sa limitowane jak mozna wchodzic w OZE po same jaja jak Chiny? U nich 80% nowych zrodel energii elektrycznej to OZE
@ShawnSpencer: no tak, tylko to samochod nie za 80, a za 120 tys ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Przypomnijcie mi, kiedy zniesiono/zmieniono limity emisji CO2 w Europie? Kiedy zniesiono deadline na sprzedaż samochodów spalinowych w 2035 (za 9 lat)?
Takty są takie, że
- sprzedaż EV rośnie na całym świecie (w EU urosła do 18%, w
Nie mieszkasz w Polsce, prawda? A przynajmniej sam nie ogarniasz w domu rachunków.
To fajnie. Ale temat elektryfikacji jest o społeczeństwie w ogóle, a nie o tobie. Nie jesteś pępkiem świata, a i większość ludzi nie jest w twojej pozycji i nigdy nie będzie.
Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, że EU sprowadza 97% ropy. USA odwala w zatoce i już mamy po 8 zł benzynę, a może być gorzej.
Stąd mieliśmy hajs z emisji na modernizację który jak kredyty gierka przejedliśmy na p--------e 800+.
Przy elektrowniach atomowych, tanim OZE (wiatraki) czy powszechnych panelach (przyda się na offgrid) w ogóle jest szansa na to by powiedzieć JEB SIĘ Putinowi czy Trumpowi.
EU sprowadza 97% ropy
I 98% metali ziem rzadkich. Różnica jest taka że źródła węglowodorów można dyweryfikować a 90% metali ziem rzadkich jest w chińskich rączkach
Na biwak też c-----e, bo to jest bardzo głośne rozwiązanie.