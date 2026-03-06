Noblista stworzył maszynę do pozyskiwania wody z pustynnego powietrza
Omar Yaghi, laureat Nobla z chemii 2025, zbudował urządzenie produkujące 1000l wody dziennie z powietrza pustyni. Struktury MOF działają jak supergąbki - łapią wodę nawet przy wilgotności poniżej 20%. Bez prądu, bez sieci - sam na ciepło słoneczne.real_scoria
Jeżeli bylibyśmy w stanie osuszyć do 0 powietrze o wilgotności 20% i temp 30 C, żeby uzyskać deklarowaną wydajność potrzeba przefiltrować co godzinę 6 800 m3 powietrza. A jestem święcie przekonany, że nie da się wydobyć całej wody. Przez porównanie do wentylatorów odciągowych, to uderzamy już w wentylator o mocy ~1000 W. Do tego potrzebujemy
@tomasz-aleksander-barania: Dziękować na komentarz - czyli "clickbait". Można zakopać.
Natomiast jest w---a w proszku