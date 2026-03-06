Zychowicz nadepnął nie raz na odcisk Żydom u siebie na kanale, często spoko rozmówki z gośćmi i chłop ma swoje zdanie.

Ja jednak oglądając go w towarzystwie jakichś tam ekspertów i porównując go do nich uważam że jest dość słaby. Np. nie przeczytam jego książki, kiedyś próbowałem i popelina jakaś taka, uważam że szkoda czasu, są historycy z dużo większą wiedzą i talentem pisarskim.

Ale jego kanał np. dość często oglądam, ale Pokaż całość