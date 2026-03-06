Pokaż całość

Trzeba jeszcze znieść roczny limit na złożenie wniosku o zaprzeczenie ojcostwa. Obecnie "ojciec dziecka" ma rok od momentu dowiedzenia się o urodzeniu dziecka żeby wnieść wniosek o zaprzeczenie ojcostwa. Po upłynięciu roku może to zrobić tylko prokurator.Co oznacza, że jeśli facet przez X lat wychowuje dzieciaka i potem przypadkowo się dowie że to nie jest jego dzieciak - to nadal musi płacić alimenty. Bo prokuratorzyny obesczane bardzo nie