Koniec z wrobieniem w ojcostwo po rozwodzie?
MS chce skreślić przepis, przez który były mąż matki bywał z automatu uznawany za ojca dziecka urodzonego do 300 dni po ustaniu małżeństwa. To jeszcze projekt, ale dla wielu facetów to bardzo dobra wiadomość.Pan_od_Internetu
18
Komentarze (18)
najlepsze
Trzeba jeszcze znieść roczny limit na złożenie wniosku o zaprzeczenie ojcostwa. Obecnie "ojciec dziecka" ma rok od momentu dowiedzenia się o urodzeniu dziecka żeby wnieść wniosek o zaprzeczenie ojcostwa. Po upłynięciu roku może to zrobić tylko prokurator.
Co oznacza, że jeśli facet przez X lat wychowuje dzieciaka i potem przypadkowo się dowie że to nie jest jego dzieciak - to nadal musi płacić alimenty. Bo prokuratorzyny obesczane bardzo nie
Nowy minister dostał w dupę od swej byłej, więc trochę przez przypadek pomoże to tysiącom innych mężczyzn.
Czekali panowie 6 lat na reakcję, ale się doczekali...
Ni i co??? Jak ten czas szybko leci... ¯\(ツ)/¯
Zupełnie jak byśmy faktycznie żyli w XXI wieku, a ustalenie ojcostwa było banalnie proste przy pomocy testów DNA i nie były potrzebne żadne domniemania w tym zakresie.
@chlopiec_kucyk: A jakby zaczęli zabierać. Program bykowe 2000- dla obu płci?
@twixster: Nie do końca. Tak nie boli. Zresztą składają się na to wszyscy a bezdzietnych tak całkiem jest 25%. Czyli nie jest to koszt 800zł dla bezdzietnego tylko znacznie niższy.