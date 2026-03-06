Wiktora nie ma od 6 dni. Naprawdę boimy się o jego życie
Zaginął syn mojej koleżanki. Może ktoś z wykopków coś widział lub słyszał. Proszę rozglądajcie się po okolicy, rodzina i znajomi bardzo się martwią.amerciak
Oby to nie była standardowa sytuacja "zaginięć" u osób depresyjnych. Bo standardem jest zaginięcie, które kończy się znalezieniem ciała samobójcy.
Wykopuję, może nagłośnienie pomoże odnaleźć chłopaka. Współczucia dla rodziców.