Od Lipca do końca grudnia zjechałem z 112kg na 86. Byłem na diecie keto, jest ona łatwa do utrzymania, nie chodzi się głodnym ale zrezygnowałem z niej z początkiem stycznia bo w dłuższej perspektywie czułem się na niej poprostu źle i wszedłem na wysokie białko i węgle.

Takie leki to w większości przypadków droga na skróty dla ludzi którzy nie chcą powalczyć o swoje zdrowie i jak przyszło łatwo tak później po Pokaż całość