Leki na otyłość to nie cud. Waga wraca błyskawicznie po odstawieniu
Naukowcy ostrzegają: po zaprzestaniu przyjmowania popularnych leków na odtyłość (jak Ozempic czy Wegovy), utracone kilogramy powracają w ekspresowym tempie. Badania wykazują, że bez stałej terapii i trwałych zmian w stylu życia, organizm szybko dąży do pierwotnej masy ciała.matixrr
@GeraltRedhammer: dokladnie, zmienilem styl zycia, żarcia, zrzucilem ponad 40 kilo.
Teraz odstawiam powoli leki, ale pewnie zajmie mi to kolejne 2 lata, żeby zejść do zera a nawet liczę się z tym, że minimalną dawką będę przyjmował do końca.
I tak warto, z bycia inwalidą czuje się znowu jak człowiek
Niepotrzebowałem szamana, wróżbity, lekarza. Ale sprzedam Wam sekret!
To co robi dla mnie, to wycisza "food noise". Jestem na startowej dawce 0.25mg i to wystarczyło by nie chodzić cały czas głodnym, leci już 5 miesiąc. Moja lekarka uważa, że mój organizm po prostu nie generuje tego sygnału stąd 0.25mg działa rewelacyjnie, gdzie zalecana dawka dla zdrowej osoby to 2.4mg, niemal 10x. Pozwala mi to
Ja jestem ulancem bo lubie w--------c jak swinia. Jak sie nie obzre to niezadowolony
@vojtas123:
masa ludzi ma podejście: jak to tyle kosztuje to samo ma zrzucać, nie zmieniają nic i efekt jest jaki jest.
Te leki mają Ci pomóc zmienić podejście do jedzenia, podejście do diety. Umożliwić zaczęcie uprawiania sportu bez ryzyka kontuzji a nie po prostu zrzucić masę.
Ja zrzuciłem 40, ze 115
ponoć komórki mają pamięć do 10 lat, stąd efekt jojo, jak się je za duzo to od razu idzie w tluszcz.
Uprawianie sportów jak się waży 120kg+ jest o wiele bardziej problematyczne niż jak się dzięki tym lekom zrzuci 30kg. Wtedy o wiele łatwiej zmienić styl życia i się tego trzymać.
Poza tym ZAKOP za brak linku do badania.
Każdy lekarz który CI to przypisuje o tym mówi.
Takie leki to w większości przypadków droga na skróty dla ludzi którzy nie chcą powalczyć o swoje zdrowie i jak przyszło łatwo tak później po
https://www.youtube.com/watch?v=9t5m33ccUYA