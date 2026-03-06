Polski rysownik ilustratorem w papierowym wydaniu New York Timesa
Przez cały marzec na trzeciej stronie dziennika The New York Times publikowane będą rysunki polskiego ilustratora Tomasza Brody. Propozycja tworzenia tych ilustracji wyszła od dyrektora artystycznego gazety, który napisał do Polaka na jego profilu instagramowym.matixrr
