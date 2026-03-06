Miasto Łódź sprzedaję reklamy developerom wykorzystując dane swoich mieszkańców
Miejskie portale m.in. BIP, czy system Karty Łodzianina są wykorzystywane to targetowanie mieszkańców do wysyłania np. reklamy developerów. Mieszkasz w Łodzi i nagminnie dostajesz sms z reklamami deweloperów? Podziękuj miastu. Sprawa zgłoszona do UODORadus
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
A tak serio to aż się zdziwiłem ile ofert z it jest z Łodzi
Btw a za takie coś nie ma wyspkich kar?
@Anomalocaracid: Miasto Łódź wysyła SMS-y, więc miasto Łódź zapłaci karę z kasy miasta ¯\(ツ)/¯
@sargento: Poszły do innej firmy. Spodziewaj się telefonów zaproszeniem na pokaz garnków.