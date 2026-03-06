POLSKI PACJENT NFZ vs NIEMIECKI PACJENT
Dlaczego polski dentysta ma większe możliwości refundowanego leczenia pacjentów z zagranicy (np. z Niemiec) niż rodaków oraz jak absurdalne przepisy NFZ (proteza refundowana dopiero od 6 brakujących zębów) prowadzą do dramatycznych sytuacji, gdy pacjent po urazie (4 zęby z przodu) .....eko-port-karnowski
Bo w DE masz prywatne ubezpieczalnie pokrywające leczenie stomatologiczne także w Polsce? Sam korzystam.
No ale w DE nie masz czegoś takiego jak NFZ.
Dla Polski nie ma żadnych szans ani przyszłości, już teraz jest 8.4mln emerytów! ( https://www.bankier.pl/wiadomosc/Trzynasta-emeryture-otrzymalo-juz-ponad-8-4-mln-Polakow-8097749.html ) za chwile ogólna liczebność polaków będzie 30mln a 15mln to emeryci. Chcecie na te nic nie potrafiącą dobrego, bandę pokomunistyczną w większości całe życie postawa "czy sie stoi czy sie leży to sie należy" - płacić?
