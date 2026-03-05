Zrobił to! 15-letni Polak mistrzem Europy. Demolka w wielkim finale
Michał Szubarczyk obronił tytuł! Genialny 15-latek z Polski ponownie został mistrzem Europy do lat 18. W finale do zera pokonał znanego i dwa lata starszego przeciwnika. Wcześniej nie udała mu się ta sztuka w potencjalnie łatwiejszej kategorii.Stopa_Szopa
Skoro masz na to wpływ to zrób następnym razem dobry uczynek i zrób porządny opis. W sumie wystarczyło usunąć drugie zdanie a za "Europy" dopisz dwa słowa "w snookerze". I tyle. Albo aż tyle.
@KingaM: Tak nie do końca. Chodzi o snooker. Nie należy mylić np. z bilardem klasycznym.
@guilmonn: na drugi raz tak nimi nie szastaj, bo nigdy nie masz pewności kogo nim obdzielasz
@Stopa_Szopa: To ciągle łamanie regulaminu. Żałosny i śmieszny z ciebie typ. Hipokryzję w------o poza skalę.