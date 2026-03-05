Wielki upadek SCT. Czy STREFY CZYSTEGO TRANSPORTU znikną? [RAPORT 2026]
Czy Strefy Czystego Transportu (SCT) to największy bubel polityki miejskiej tej dekady? Podczas gdy polskie miasta (Kraków, Warszawa, Wrocław) prą do wprowadzania restrykcji, Europa mówi: DOŚĆ. W tym odcinku rozkładam na czynniki pierwsze twarde dane, których nie usłyszycie w urzędowych komunikatajacek-derek
Komentarze (11)
najlepsze
drugie wylatuje SCT
dziękuję, pozdrawiam
@PepikPL: Może wylecieć. Niech rząd się teraz martwi jak to ugryźć.
ps. a po co gdzieś np we Francji ma dalej funkcjonować SCT jeśli przez kilkanaście lat jej funkcjonowania ilość trujących diesli spadła do minimum?!