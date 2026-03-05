Osoby używające korpo-bełkotu są mniej efektywne
Badania dowodzą, że osoby stosujące zawiły żargon mogą być mniej efektywne i mieć większe trudności z podejmowaniem trafnych decyzji. Brak jasnej komunikacji prowadzi do błędów poznawczych i spadku realnej wydajności.matixrr
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 39
- Odpowiedz
Komentarze (39)
najlepsze
Osobiście widziałem sytuacje jak kiedyś na jednym takim dużym spotkaniu menago prezentował jakieś swoje Magic Bullshit, jeden programista wstał i przy wszystkich wytłumaczył mu że to nie działa tak jak on myśli. Menago zaklajstrował jakoś swoją niewiedzę ładnymi słowami a programista po cichu został odsunięty od projektu mimo
@enten: dla programisty może dobrze :)
a menago... no cóż prezes się pewnie też nie zna, więc oni sobie starają się na słowo wierzyć ;)
powinien go j---ć za to, że nie przygotował się do prezentacji i miał w niej niesprawdzone rzeczy :)
W oparciu o dostępne analizy oraz obserwacje w obszarze komunikacji organizacyjnej można wskazać, że nadmierna ekspozycja na złożony, wysokopoziomowy żargon operacyjny może w pewnych przypadkach korelować z ograniczoną efektywnością decyzyjną oraz niższą jakością egzekucji procesów.
Brak transparentności i klarowności w przekazie informacyjnym generuje dodatkowe obciążenie poznawcze po stronie interesariuszy, co w konsekwencji może skutkować suboptymalnymi wnioskami analitycznymi, zwiększoną podatnością na biasy decyzyjne oraz obserwowalnym spadkiem efektywności operacyjnej
@krzychacz-krzychacz: To tak jak na j. polskim nauczycielka pytała się mnie: "Z czym ci się kojarzy xyz.."
A potem zbulwersowana, że odpowiadam "z abc".
1) bo Ci na szczycie też się nie znają i dobierają się "kto ich ładniej przekona ten awansuje"
2) nie awansują Ci co realnie w firmie są potrzebni/pracują, bo kto by robił ich robotę?