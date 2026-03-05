Treść znaleziska powinna brzmieć następująco:



W oparciu o dostępne analizy oraz obserwacje w obszarze komunikacji organizacyjnej można wskazać, że nadmierna ekspozycja na złożony, wysokopoziomowy żargon operacyjny może w pewnych przypadkach korelować z ograniczoną efektywnością decyzyjną oraz niższą jakością egzekucji procesów.

Brak transparentności i klarowności w przekazie informacyjnym generuje dodatkowe obciążenie poznawcze po stronie interesariuszy, co w konsekwencji może skutkować suboptymalnymi wnioskami analitycznymi, zwiększoną podatnością na biasy decyzyjne oraz obserwowalnym spadkiem efektywności operacyjnej