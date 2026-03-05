NFZ chce wprowadzić limity na diagnostykę.
NFZ chce wprowadzić limity na diagnostykę obrazową TK, MR oraz kolonoskopię. Mówią wprost, robimy na NFZ za dużo badań. Obecnie jest wykonywane badań do możliwości pracowni.dr_Batman
Komentarze (33)
W wuj nieśmieszne.
Xd
@real_scoria: NFZ ustawi limity tak, że zanim się doczekasz leczenia to umrzesz i problem rozwiązany.
Więc ma być jeszcze ciekawiej.
- nie pić i nie palic, wcale, nigdy
- 8h snu każdej nocy, bez wmawiania sobie, ze "mi wystarczy 6, od zawsze tak spie"
- minimum kilka jednostek treningowych w ciagu tygodnia po 30min
- odpowiednie nawodnienie bez picia kalorii, optymalnie woda
@jegertilbake: Organizm nie działa w sposób automatyczny i nie ma też wbudowanego żadnego zegara regulującego te 8h
To jak jazda autem gdzie ja jedynie polecam zapiąć pasy i jechac uwaznie zamiast bez pasów siedzac na telefonie. Wypadek moze zawsze sie zdarzyc, ale redukujesz ryzyko oraz zmniejszasz stopień konsekwencji gdy nastąpi
Wprowadzić limity, bo przecież wcześnie wykryty nowotwór warto leczyć i trzeba się zajmować pacjentem, ten generuje koszty.
I zanim ktoś się zesra - i tak wam na nfz nie pomogą bo jesteście e kolejce za wszystkimi uprzywilejowani ludźmi. Politykami, mundurowymi, artystami, imigrantami, łapówkowiczami.
Waszą rolą jest tylko płacić i umrzeć.
A tak przychodzą pacjenci, komisyjnie ciągną losy, kto wygrywa zostaje w szpitalu, a reszta wraca do domu.