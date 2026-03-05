Dyskryminacja mężczyzn. Zróżnicowany staż niezbędny do uzyskania renty.
Jeśli stałeś się niezdolny do pracy po ukończeniu 30 lat, nie musisz posiadać 5 lat w ostatnich 10 latach przed zgłoszeniem wniosku lub powstaniem niezdolności do pracy, jeśli jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz udowodniłeś: 25 lat składkowych kobieta,30 lat składkowych mężczyzna.Bobito
Średnia długość życia mężczyzny to 75 lat
W związku z tym wiek emerytalny dla kobiet powinien wynosić:
66 lat (gdy dla mężczyzn wynosi on 60 lat)
I teraz od tej zasady jest wyjątek. Jeżeli łącznie masz 25 lat odprowadzonych składek i
gdyby sytuacja była odwrotna to by się zesrali w mediach a w rządzie już by powoływano specjalny zespół do tej sprawy i krzyczano że wina PISu.
Ludzie - mężczyźni - trzeba działać a nie tylko narzekać.